Saras, CFO Franco Balsamo resta fino ad approvazione bilancio 2022

Saras

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ha comunicato che ilproseguirà il rapporto di lavoro efino al 30 aprile 2023 ovvero, se successiva, allae in ogni caso non oltre il 5 maggio 2023.IlSaras aveva comunicato undel rapporto di lavoro con il CFO, in quanto Balsamo aveva deciso di lasciare i propri incarichi per motivi personali.La comunicazione odierna è arrivata "anche al fine di", si legge in una nota.