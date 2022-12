Vendite a Wall Street. Nessun pivot da banche centrali

Intermonte

Tesla

Lennar

Novavax

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -dopo che la BCE ha segnalato uno, con gli investitori statunitensi che stanno ancora digerendo i messaggi di ieri della FED . Il rally globale innescato da un'inflazione statunitense più debole del previsto si è comunque interrotto mercoledì dopo che ladel mercato e ha cercato di dissipare le speranze di un taglio dei tassi il prossimo anno.La FED appare ancora impegnata nel, secondo Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di, il quale evidenzia che "Powell ha alternato parole amare a parole dolci cercando di portare avanti, di fatto, il tentativo di comunicare l'intenzione di procedere con le manovre restrittive, cercando di spaventare quanto meno possibile i mercati".Sul sono scese leggermente più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. È risultata peggiore delle attese la produzione industriale nel mese di novembre 2022. È invece migliorata , ma meno delle attese, l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia. Infine, sono scese più delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti.Sotto osservazione, dopo che ilhacirca 22 milioni ditra lunedì e mercoledì questa settimana, per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari, secondo documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC).Tra gli altriha affermato di prevedere un rallentamento degli ordini di nuove case, derivante da tassi ipotecari più elevati, mentreha annunciato un'offerta di azioni ordinarie da 125 milioni di dollari e un'offerta di debito convertibile da 125 milioni di dollari., che accusa una flessione dell'1,28% sul; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 3.935 punti, ritracciando dell'1,51%. In netto peggioramento il(-1,91%); sulla stessa linea, pessimo l'(-1,57%).