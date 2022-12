Barilla annuncia l'acquisizione di Back tu Nature in USA

(Teleborsa) -ed annuncia l, specializzato nella produzione di snack salutari, dalla holding americana B&G Foods.Nata nel 1960, Back to Nature offre, come biscotti, cracker, frutta secca e granola. L'azienda è impegnata a fornire un cibo buono e salutare al tempo stesso, usando ricette ispirate alla natura e ingredienti selezionati.Dal canto suo, leader europea dei prodotti da forno con una forte expertise nel campo dei prodotti bilanciati,, rafforzandosi anche nel settoredi mercato nella categoria dei pani croccanti con il marchio Wasa."In Barilla abbiamo l’obiettivo di costruire, nel lungo periodo, una presenza significativa nel settore Bakery statunitense e questa operazione mi ricorda quando, oltre 25 anni fa, abbiamo iniziato lo stesso percorso con la pasta e oggi siamo leader di mercato", commenta, Presidente del Gruppo Barilla, aggiungendo che "l'acquisizione di Back to Nature rappresenta un passo fondamentale per la nostra strategia di crescita e ci auguriamo che possa portarci gli stessi risultati ottenuti con la pasta”"Da sempre ci impegniamo ad offrire alle persone prodotti che rispondano al binomio ‘gusto e benessere’ - ha sottolineato il Presidente - abbiamo scelto di puntare su questo anche per espandere la nostra attività negli Stati Uniti e Back to Nature è stata una scelta naturale in questo senso".