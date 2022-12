OVS, downgrade di Equita a Hold. Analisti vedono 2023 sfidante

Equita

(Teleborsa) -su, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan,. Gli analisti evidenziano che i risultati del terzo trimestre del 2022 sono stati più che accettabili, considerando l'impatto negativo delle alte temperature di ottobre, e, visto il recupero della crescita dei ricavi a circa +10% nei primi 45 giorni e l'indicazione di leva finanziaria sotto 1x per fine anno.Tuttavia, Equita pensa che ai prezzi correnti il rischio/rendimento sia meno attraente per una serie di motivi. In primis, loper il contesto recessivo e la pressione sul reddito disponibile causata dalle spinte inflazionistiche. OVS stessa dovrà sostenere, in particolare in relazione a personale, merci (a causa del rafforzamento del dollaro), ed energia e non sarà scontato passare nuovi incrementi di prezzo.Inoltre, ilsarà molto impegnativo. Infine, iled è quello che ha performato meglio tra i peer da inizio pandemia.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 2,088 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 2,037 e successiva a quota 1,987. Resistenza a 2,175.