Poco mossa Wall Street con investitori che valutano rischi recessione

(Teleborsa) -, dopo i ribassi della settimana scorsa a causa dei, con gli investitori che restano preoccupati per il fatto che l'inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve ostacolerà la crescita economica il prossimo anno. "dei mercati azionari - ha commentato Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy - D'altra parte, sono possibili recuperi periodici e per questo non ci sembra opportuno assumere posizioni nette per quanto riguarda l'azionario".L'odierna è piuttosto vuota. L'unico dato significativo è l'indice NAHB, che misura la fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni. Nel corso della settimana arriveranno altri: martedì i nuovi permessi di costruzione a novembre, mercoledì le richieste settimanali di mutuo e le vendite di case esistenti sempre per novembre. Il dato più importante però arriverà venerdì ed è il, ritenuto "la misura preferita della FED".

Occhi puntati su Tesla, dopo che Elon Musk ha lanciato un sorprendente sondaggio sul suo futuro a capo del social network, dal quale è uscito nettamente sconfitto. Negli scorsi mesi gli investitori hanno espresso preoccupazioni per il fatto che il nuovo impegno nella società di social media lo abbia distratto dalla gestione del produttore di auto elettriche.



Sotto i riflettori anche Meta Platforms, dopo che la Commissione europea le ha comunicato che probabilmente sta violando le leggi antitrust dell'UE, distorcendo la concorrenza nei mercati degli annunci online e abusando della propria posizione dominante.



Sul fronte M&A, L3Harris Technologies (azienda statunitense di tecnologia aerospaziale e militare) ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Aerojet Rocketdyne (costruttore statunitense di motori a razzo e sistemi di propulsione missilistici) in una transazione interamente in contanti del valore di 4,7 miliardi di dollari.



Per quanto riguarda gli annunci societari, Mesa Air Group (vettore aereo regionale che opera con propri marchi o per conto di grandi partner) ha annunciato una significativa ristrutturazione delle sue operazioni con American Airlines e United Airlines, colossi dell'aviazione commerciale statunitense.



Gli investitori stanno anche aspettando alcune trimestrali per avere segnali sull'andamento dell'economia statunitense. In particolare, FedEx e Nike pubblicheranno i risultati martedì dopo la chiusura del mercato.



Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 32.965 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si posiziona a 3.852 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,27%); senza direzione l'S&P 100 (-0,06%).