Wall Street negativa in seduta con pochi spunti

(Teleborsa) -, in scia ai ribassi della settimana scorsa a causa dei, con gli investitori che restano preoccupati per il fatto che l'inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve ostacolerà la crescita economica il prossimo anno. si è deteriorata ancora la fiducia del settore immobiliare USA. Nel corso della settimana arriveranno altri: martedì i nuovi permessi di costruzione a novembre, mercoledì le richieste settimanali di mutuo e le vendite di case esistenti sempre per novembre. Il dato più importante però arriverà venerdì ed è il, ritenuto "la misura preferita della FED".

Poco mossa Tesla, dopo che Elon Musk ha lanciato un sorprendente sondaggio sul suo futuro a capo del social network, dal quale è uscito nettamente sconfitto. Negli scorsi mesi gli investitori hanno espresso preoccupazioni per il fatto che il nuovo impegno nella società di social media lo abbia distratto dalla gestione del produttore di auto elettriche.



Negativa Meta Platforms, dopo che la Commissione europea le ha comunicato che probabilmente sta violando le leggi antitrust dell'UE, distorcendo la concorrenza nei mercati degli annunci online e abusando della propria posizione dominante.

Sale Mesa Air Group (vettore aereo regionale che opera con propri marchi o per conto di grandi partner), che ha annunciato una significativa ristrutturazione delle sue operazioni con American Airlines e United Airlines, colossi dell'aviazione commerciale statunitense.



A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 32.821 punti, con uno scarto percentuale dello 0,30%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l'S&P-500, che retrocede a 3.828 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-1,03%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,7%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+1,33%), Walgreens Boots Alliance, (+1,15%), Travelers Company (+0,94%) e Chevron (+0,84%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Walt Disney, che ottiene -3,60%. Scivola Nike, con un netto svantaggio del 2,20%. In rosso Microsoft, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%. Tentenna IBM, che cede l'1,46%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Mercadolibre, (+4,63%), O'Reilly Automotive (+1,42%), JD.com (+1,36%) e Align Technology, (+1,27%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Splunk, che continua la seduta con -4,79%. Tonfo di Atlassian, che mostra una caduta del 4,57%. Lettera su Vertex Pharmaceuticals, che registra un importante calo del 3,94%. Scende Docusign,, con un ribasso del 3,86%.