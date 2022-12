Il Sole 24 ORE, cooptati in CdA Roberta Cocco e Gianmario Verona

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - Ilde, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha cooptatoin qualità di consigliere non esecutivo non indipendente ein qualità di consigliere non esecutivo indipendente. Le nomine sono arrivate dopo le dimissioni, comunicate lo scorso 10 novembre, di Fabio Domenico Vaccarono e Chiara Laudanna da consiglieri non esecutivi indipendenti.Roberta Cocco ha maturato, nei diversi ruoli che ha ricoperto sia nel settore privato che pubblico, una solida eed è impegnata da sempre sui temi dei diritti civili, in particolare sulla promozione della parità di genere e sulla diffusione del valore della cultura digitale presso i giovani.Gianmario Verona èe la sua attività di ricerca, insegnamento e consulenza si concentra sulla gestione strategica e organizzativa della tecnologia e dell'innovazione.Sia la Cocco che Verona, in conformità alle previsioni statutarie e in assenza di candidati non eletti disponibili di cui alla lista a cui appartenevano Vaccarono e Laudanna, sono stati cooptati secondo le ordinarie previsioni di legge. Tale lista era stata depositata dall'ai fini dell'elezione dei membri del CdA e aveva ottenuto il maggior numero di voti in occasione dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2022.