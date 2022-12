Mercati prudenti alle prese con le banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, con il sentiment degli investitori sempre condizionato dalle banche centrali specie dopo la sterzata della Bank of Japan alla sua politica monetaria . L'istituzione guidata da Kuroda era stata fino ad oggi l'unica tra le banche centrali a lasciare immutata la propria posizione ultraespansiva.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,061. L', in aumento (+1,14%), raggiunge 1.807,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 75,75 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +215 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,41%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%, poco mosso, che mostra un +0,04%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,16%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 23.728 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 25.720 punti.Tra lea grande capitalizzazione, bene le banche:avanza del 3,52%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,89%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,85%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,40%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,07%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,35%.di Milano,(+3,34%),(+2,24%),(+2,15%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,49%.scende del 2,36%.Calo deciso per, che segna un -2,08%.Tra i dati08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -2,5%; preced. -4,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 30,6%; preced. 34,5%)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,49 Mln unità; preced. 1,51 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,4 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)16:00: Fiducia consumatori (atteso -22 punti; preced. -23,9 punti).