Casavo, UniCredit investe 10 milioni e sigla partnership strategica

(Teleborsa) -, startup italiana attiva nel settore immobiliare, ha ricevuto unda parte die contestualmente ha siglato unacon la banca. L'operazione è avvenuta nel contesto dell'aumento di capitale Serie D da 400 milioni di euro, tra equity e debito, annunciato lo scorso luglio.UniCredit metterà a disposizione dei propri clienti nuovi servizi sviluppati insieme a Casavo ed entrerà a far parte delle banche partner di Casavo Mutui. Inoltre, arricchirà l'offerta dei servizi complementari all'acquisto di un immobile offerti da Casavo, per esempio con soluzioni di personal financing per servizi ancillari, grazie anche alle competenze di, società di intermediazione immobiliare del gruppo attiva dal 2014."Questa partnership si inserisce nel contesto di un più ampio programma di collaborazione tra Casavo e i primari istituti bancari nei mercati in cui siamo attivi - ha commentato- Riteniamo che questo ci permetterà di migliorare ulteriormente l’esperienza di chi vende e acquista casa, grazie ad un’offerta integrata lungo tutta la catena del valore della compravendita"."Grazie a questo investimento, confermiamo il nostro impegno verso l'innovazione digitale anche in ambito immobiliare, in partnership con una azienda italiana, leader europeo, nel settore Proptech - ha dichiarato- UniCredit vuole essere un partner strategico di lungo termine per le aziende innovative".