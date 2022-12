Gruppo SGR: finanziamento da Crédit Agricole Italia con Garanzia SupportItalia SACE

(Teleborsa) -ha erogato un finanziamento dell’importo complessivo diassistito dallaa favore del Gruppo Società Gas Rimini, dinamica realtà del settore energetico che si occupa di commercio e distribuzione dia, nonché di installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, teleriscaldamento, condizionamento, e di impianti fotovoltaici.L’operazione ha lemersi in concomitanza del conflitto russo-ucraino e dai conseguentiLa Garanzia SupportItalia di SACE - spiega la nota -i per sostenere i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito destinati a contrastare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina e del caro energia sulle imprese italiane.Il Gruppo SGR - una delle più importanti realtà aziendali del territorio riminese fondata nel 1956 quale impresa di distribuzione ee si impegna concretamente per raggiungere obiettivi di sostenibilità“Nell’attuale contesto di difficile congiuntura economica, il Gruppo Crédit Agricole sente la responsabilità di continuare a garantire il proprio sostegno a favore della crescita del Paese e di rafforzare ulteriormente il legame con eccellenze imprenditoriali italiane - dichiara, Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. - Il finanziamento concesso in sinergia con SACE al Gruppo SGR, realtà distintiva che investe nella sicurezza energetica, è un segnale tangibile di attenzione verso i territori, per incentivarne lo sviluppo, a beneficio dell’intera comunità”."Questo finanziamento – ha commentatomministratore Delegato di Gruppo SGR – rappresenta un importante strumento di flessibilità per affrontare l’attuale complesso contesto di mercato e la pressione sul capitale circolante commerciale che ne deriva. Ci permette infatti di ottenere quella liquidità aggiuntiva necessaria per sostenere l’eccezionale aumento dei costi energetici e poter così garantire l’approvvigionamento di gas ed energia a favore di tutti i nostri clienti”.“Questa operazione – sottolineaResponsabile Mid Corporate Centro Nord di SACE - dimostra il supporto che noi del Gruppo SACE mettiamo in campo, per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese in questo momento complesso. Essere al fianco di un’eccellenza come SGR, leader sul mercato energetico nazionale, ci permette di sostenere un settore strategico fortemente impattato dal caro materie prime”.