Manovra torna in Commissione: approvato per errore emendamento da 450 milioni

(Teleborsa) -per lain commissione Bilancio alla Camera. La commissione, al settimo giorno di lavoro, ha concluso l'esame degli emendamenti e ha dato il mandato ai relatori, Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Comaroli: il testo approderà in Aula alla Camera domani, con il voto di fiducia atteso venerdì.La norma che stanziaper i Comuni fa temere un ritorno della manovra in commissione Bilancio.al via domani alle 8. Varie fonti parlamentari danno per scontato questo epilogo per problemi di coperture, ma si attende che gli uffici completino l'esame.Tra le norme che hanno avuto ilc'è la, mentre è stata soppressa la norma sul tetto di 60 euro per il pagamento con. Tornano leche rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat. Per trovare soluzioni per mitigare i costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro a carico degli esercenti arriva un tavolo permanente tra le categorie interessate. Ma qualora non arrivi ad unscatta per i prestatori dei servizi di pagamenti e le banche un "contributo straordinario" destinato a misure per contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti. E' l'intervento previsto da un emendamento bipartisan alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera e introdotto in manovra come 'ristoro' per l'eliminazione della norma sul pos.Rimodulata laarrivano due nuovi bonus, basati sul reddito e sul merito, la 'Carta della cultura Giovani', per i residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento di 18 anni, e la 'Carta del merito', per chi si è diplomato con 100 centesimi. Valgono 500 euro ciascuna e sono cumulabili.scrive sui social la premier Giorgia Meloni.