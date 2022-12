UE autorizza l'acquisizione di Autogrill da parte di Dufry

Autogrill

Dufry

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle fusioni,. L'Antitrust UE ha concluso che l'acquisizione proposta "non solleverebbe problemi di concorrenza, dato il suo impatto limitato sul mercato", si legge in una nota., società quotata su Euronext Milan, è un fornitore globale di, che opera presso aeroporti, autostrade e altri snodi di trasporto., quotato a Zurigo, è un retailer globale del settore viaggi che gestiscenegli aeroporti e in altri snodi di trasporto.A luglio Edizione (holding della famiglia Benetton) e Dufry hanno siglato un accordo di integrazione che porterà alla. La holding italiana diventerà il maggior azionista del nuovo gruppo, mediante trasferimento a Dufry della quota del 50,3% di Autogrill in cambio di azioni della società svizzera di nuova emissione.