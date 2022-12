Alla deriva la Borsa americana. PIL USA riaccende timori su Fed

S&P-500

Nvidia

(Teleborsa) - Prosegue al ribasso la borsa di Wall Street dopo che i dati macroeconomici americani migliori delle attese, diffusi oggi prima dell'Opening Bell, hanno rafforzato la visione di una Federal Reserve aggressiva che non rallenterà il passo della stretta monetaria.Nel dettaglio, il PIL del terzo trimestre è stato rivisto al rialzo al 3,2% nella lettura finale, superando anche le aspettative del mercato; il dato PCE sull'inflazione è aumentato nel terzo trimestre del 4,3%, e le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono cresciute, seppur ad un ritmo più basso rispetto alle stime del consensus.La Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,29%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 3.768 punti, ritracciando del 2,86%. Pessimo il(-3,96%); come pure, in forte calo l'(-2,99%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto.In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,44%.per tutti i titoli del Nasdaq 100, che si sono mossi in territorio negativo.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -11,19%.Scende, con un ribasso del 10,46%.Crolla, con una flessione del 9,73%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,44%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,9%; preced. 2,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 214K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,9%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,6%; preced. 1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%).