Eurolistini in calo, doccia fredda da dati USA

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Iveco

STMicroelectronics

Stellantis

Amplifon

Juventus

Mutuionline

Rai Way

Luve

Industrie De Nora

Technogym

Reply

Webuild

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri mercati europei, che accusano perdite consistenti. Nel frattempo, i mercati americani confermano una pessima performance, con l'che scivola del 2,00%, dopo che i dati macroeconomici americani migliori delle attese, diffusi oggi prima dell'avvio di Wall Street, hanno rafforzato la visione di una Federal Reserve aggressiva che non rallenterà il passo della stretta monetaria.Nel dettaglio, il PIL del terzo trimestre è stato rivisto al rialzo al 3,2% nella lettura finale, superando anche le aspettative del mercato; il dato PCE sull'inflazione è aumentato nel terzo trimestre del 4,3%, e le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono cresciute, seppur ad un ritmo più basso rispetto alle stime del consensus.L'ipotesi di un proseguimento della stretta monetaria da parte della banca centrale americana ha galvanizzato il biglietto verde . L'chiude sui valori della vigilia a 1,059. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.795,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +210 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,46%.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,30%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,42%; soffre, che evidenzia una perdita dello 0,95%. Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,24%, mentre, al contrario, balzo del, che archivia la giornata a 26.120 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,46 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,59 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,45 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,41 miliardi., che mette a segno un +0,69%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,52%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,07%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,34%.di Milano,(+3,59%),(+3,34%),(+1,96%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,78%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,77%.Tra lepiù importanti:08:00: PIL, trimestrale (atteso -0,2%; preced. 0,2%)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. -1,2%)11:00: Prezzi produzione, mensile (preced. -3,5%)11:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 27,7%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,9%; preced. 2,9%).