Milano tiene la posizione in seduta con scambi festivi

(Teleborsa) -, in una seduta con volumi e spunti limitati a causa dell'imminente ponte natalizio.Sul fronte macroeconomico, è proseguita a ottobre la flessione congiunturale dell'indice destagionalizzato del, seppure in leggera attenuazione rispetto al mese precedente. Dopo una flessione congiunturale e il netto rallentamento della crescita tendenziale di ottobre, a novembre i sono tornati a crescere su base mensile e ad accelerare su base annua., vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), ha affermato che "potrebbero diventare la nuova norma nel breve termine" e che "dovremmo aspettarci di aumentare i tassi di interesse a questo ritmo per un periodo di tempo".Per quanto riguarda gli annunci societari,ha annunciato che le sue controllate si sono aggiudicateper un valore complessivo di circa 280 milioni di dollari, mentreha nominato , con diretto riporto all'amministratore delegato Fabio de' Longhi.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,75%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +208 punti base, con ilche si posiziona al 4,42%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,35%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,42%, eè stabile, riportando un moderato -0,12%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.087 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.102 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,26%); sui livelli della vigilia il(-0,08%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,27%),(+2,00%),(+1,00%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,34%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,04%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%.di Milano,(+3,73%),(+3,72%),(+1,93%) e(+1,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,07%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,3%. Tentenna, che cede l'1,19%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,12%.