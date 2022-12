PMI: CdP-UniCredit lanciano primo Basket Bond ESG

UniCredit

(Teleborsa) - Facilitare l’accesso al credito alle imprese di minori dimensioni e finanziarne i piani di sviluppo sostenibile: è questo lo scopo del nuovo programma dche punta a mobilitare risorse per almeno 100 milioni di euro lanciato oggi per la prima volta in Italiadaanche grazie agli strumenti di garanzia della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per sostenere gli investimenti delleL’iniziativa - spiega la nota - nasce dalla crescente consapevolezza delle imprese dell’importanza da un lato di orientarsi verso modelli di business improntati a criteri di natura ambientale, sociale e di governance, dall’altro di accedere a forme di finanziamento complementari a quelle tradizionali bancarie. Il programma parte oggi con lacheassegnato da una società esterna, Cerved Rating Agency, con monitoraggio a partire dal terzo anno dall’emissione.– ha affermatodeputy head di UniCredit Italia – mobilitiamo nuove e importanti risorse, complementari al credito bancario, che ci consentono di fornire ulteriore sostegno ai sempre più numerosi e significativi progetti di investimento delle imprese del Paese nel senso della sostenibilità. In quanto banca leader in Italia nel mercato dei minibond abbiamo messo la nostra capacità di innovazione finanziaria al servizio della transizione ESG delle Pmi e Mid-Cap del Paese”.“Siamo molto orgogliosi di aver lanciato, insieme a UniCredit, il primo programma di Basket Bond legato al raggiungimento di obiettivi ESG – ha dichiaratoResponsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di CDP – Con questa ulteriore innovazione, Cassa rafforza il proprio ruolo di principale anchor investor nella finanza alternativa avendo partecipato a tutte le più importanti operazioni italiane e mette a disposizione di PMI e Mid-Cap, attive nelle filiere strategiche nazionali e nel Made in Italy, risorse a favore di progetti sostenibili. Grazie a tale attività, un numero sempre maggiore di imprese si sta infatti avvicinando al mercato dei capitali e ai canali di finanziamento alternativi a quelli tradizionali”.UniCredit - si legge ancora nella nota - "ha agito in qualità di arranger e di sustainability coordinator nelle attività necessarie per l’assegnazione dello scoring ESG iniziale e per l’individuazione di unin coerenza con le linee guida europee e le best practice del mercato della finanza sostenibile. Un mercato in crescita costante, grazie anche a strumenti finanziari che incorporano obiettivi di sostenibilità. Il Basket Bond, inoltre, si sta dimostrando uno strumento ideale per convogliare l’interesse di investitori istituzionali verso le piccole e medie imprese che altrimenti singolarmente avrebbero difficoltà ad accedere al mercato dei capitali".