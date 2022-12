De Nora, Sami Petteri Pelkonen lascia il CdA

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha comunicato che, con efficacia dal 31 dicembre, per intraprendere una nuova esperienza professionale.Il CdA provvederà, nella prossima riunione utile, alla. Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica. Sami Petteri Pelkonen non detiene, né direttamente né indirettamente, azioni ordinarie di De Nora.