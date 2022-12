Seduta debole a Wall Street, focus su dati macroeconomici

Meta Platforms

(Teleborsa) -dopo che un indicatore chiave dell'inflazione ha mostrato che la crescita dei prezzi si è attenuata meno del previsto a novembre, mentre la spesa dei consumatori ha ristagnato. I, visto anche che lunedì 26 dicembre i mercati statunitensi rimarranno chiusi, amplificano i movimenti dei titoli. Ieri il mercato azionario è entrato in sofferenza dopo che diversi dati hanno mostrato la forza del mercato del lavoro statunitense e la resilienza della spesa dei consumatori. Ciò potrebbe portare la FED a proseguire nella sua, con continui aumenti dei tassi di interesse.I timori di recessione sono riaffiorati nelle ultime settimane,e portando a significative perdite a dicembre. Gli investitori temono che l'eccessiva stretta da parte delle banche centrali di tutto il mondo possa portare l'economia a una recessione.Sul fronte macroeconomico, sono salite appena meno delle attese ledelle famiglie americane a novembre 2022, mentre isono aumentati leggermente oltre le previsioni. Sono invece diminuiti più attese gliamericani a novembre 2022.Tra i titoli sotto osservazione c'è(società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp), la quale ha accettato di pagareche accusava il colosso dei social media di consentire a terzi, tra cui Cambridge Analytica, di accedere alle informazioni personali degli utenti.Occhi puntati anche su, dopo che ilha dichiarato chedel produttore di auto elettriche per circa due anni, rimuovendo parte dell'incertezza che ha contribuito al suo sell-off del titolo negli scorsi mesi.Movimenti anche sulle ADR di, dopo che la società di vaccini ha dichiarato di aver completato uncontro la chikungunya, una malattia virale trasmessa dalle zanzare.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,14% sul; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.815 punti. Negativo il(-0,49%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,41%).