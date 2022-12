Bando RFI per prolungamento metro Salerno all'aeroporto Costa d'Amalfi

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ildel progetto di "Completamento della”.La gara ha un valore di, di cui 70 milioni finanziati con i. L’intervento consiste nella realizzazione del completamento della metropolitana di Salerno già in esercizio con undi linea elettrificata in affiancamento alla linea storica Salerno – Battipaglia, e l’attivazione al pubblico servizio di"Il progetto, in particolare, consentirà di potenziare sia isia l’accessibilità all’, con la creazione di un’offerta integrata ferro-aria tra lo scalo aeroportuale ed i poli urbani di Salerno e Pontecagnano contribuendo, inoltre, alloe aldell’area urbana di Salerno dal traffico veicolare", si legge in una nota.Inoltre, la futura, finanziata anch’essa nell’ambito del PNRR di cui si prevede entro il 2026 l’integrazione sul nuovo tracciato, e laa servizio della linea storica Salerno-Battipaglia, estenderanno l’accessibilità all’infrastruttura ferroviaria anche all’area industriale ed ai comuni dell’Hinterland meridionale, favorendo lo"La pubblicazione del bando per la realizzazione del prolungamento della metropolitana di Salerno dalla fermata "Arechi" alla stazione "Pontecagnano Aeroporto" è frutto di un(Gruppo FS), lae le, che porterà alla realizzazione, entro il 2026, di un’opera di importanza strategica quale quella del potenziamento dello scalo aeroportuale di Salerno – Costa d’Amalfi", conclude la nota.