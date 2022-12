Borsa Miano termina in rialzo con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e con il mercato statunitense, che rimbalza dopo le perdite accusate la vigilia. Una tipica seduta semifestiva co viììolumi al lumicino e tanta prudenza, a causa della risalita dei contagi di Covid-19 in Cina e delle incertezze che accompagnano l'inizio del 2023.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,067. L', in aumento (+0,76%), raggiunge 1.816,3 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 78,05 punti, con un calo dell'1,16%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +209 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,55%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,05%, performance modesta per, che passa di mano i vantaggio dello 0,21%, piuttosto bene, che porta a casa un ampio vantaggio dello 0,97%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,20%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,22% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 26.084 punti. Buona la prestazione del(+1,44%); sulla stessa linea, ottima la prestazione del(+1,61%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,06 miliardi di euro, dai 1,09 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,36 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,38 miliardi.427 sono le azioni scambiate: tra queste, 138 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 198 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 91 azioni del listino milanese.di Milano, troviamo(+4,64%),(+4,06%),(+2,88%) e(+2,65%).del FTSE MidCap,(+5,65%),(+4,38%),(+4,08%) e(+4,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,47%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.