Borsa New York apre con moderati guadagni

(Teleborsa) -, recuperando parte delle perdute accusate la vigilia, anche se persistono tutti ji motivi del calo di ieri: risalita casi Covid in Cina, escalation guerra in Ucraina, timori recessione.Il dato dei sussidi alla disoccupazione è risultato perfettamente in linea con il consensus con una risalita a 225 mila unità, mentre si attendono più tardi di dati sulle scorte di petrolio e quelli sugli stoccaggi di gas.A New York, ilsale dello 0,60% a 33.074 punti; sulla stessa linea l', che aumenta rispetto alla vigilia sino a 3.815 punti. In denaro il(+1,26%), come pure l'(+0,99%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,07%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,34%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,19%.(+3,31%),(+2,90%),(+1,08%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,51%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,44%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,07%.