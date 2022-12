Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York,che prosegue in territorio positivo, a dispetto delle incertezze che stanno oscurando gli scambi in quest'ultimi scorcio di anno: dalla guerra in Ucraina alla risalita die contagi in Cina proprio quando il Paese stava riaprendo le frontiere.Restano anche le preoccupazioni relative ad una caduta in recessione nel primo trimestre del 2023, alimentata dalle politiche restrittive delle banche centrali e , si spera, non troppo pronunciata.Frattanto, ilmantiene una plusvalenza dell'1,15%; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 3.852 punti. Ottima la prestazione del(+2,52%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l'(+1,86%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.Al top tra i(+3,58%),(+2,75%),(+2,73%) e(+2,55%).(+6,65%),(+5,63%),(+5,44%) e(+5,36%).