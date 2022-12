Scuola, Adunanza plenaria Consiglio di Stato conferma validità titoli presi all'estero

(Teleborsa) -con sentenza n° 22 del 29 dicembre 2022n°36/2005, riconoscendo in via definitiva ladei titoli died il valore abilitante ai fini dell’insegnamento.Una sentenza che la rivista Edscuola reputaperché conferma la ge ristabilisce il rispetto dei principi della Direttiva Europea in materia di mobilità delle professioni e quindi il diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento previsti dai Trattati.Ilgià nei giorni scorsiministerialedel personale che ha presentato domanda per il riconoscimento del titolo e di accelerare, con tempi certi, le procedure di valutazione di questi titoli.Con questo scopo, il presidente del sindacato, alcuni mesi fa, si era recato in Romania per approfondire il tema, in visita presso le Università e i sindacati del Paese. Come pure il sindacato aveva in passato presentato ricorso per la mancata considerazione dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, ad iniziare dall’esclusione a priori dei precari dalle GPS."Adesso, dopo la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,dai nostri docentida parte di chi Governa il Paese e di chi gestisce le sorti della Scuola italiana", rimarca Pacifico, che da semnpre ha sostenuto la validità dei titoli su sostegno conseguiti all’estero.