Wall Street apre in rosso l'ultima seduta dell'anno

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street nell'ultimo giorno di contrattazioni del 2022, con gli indici azionari che si avviano a chiudere il peggiore anno dalla crisi finanziaria del 2008 fra la lotta all'inflazione della Fed, la guerra in Ucraina ed i timori di un'imminente recessione.Ilscambia con un calo dello 0,34%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,52%, scambiando a 3.829 punti. In ribasso il(-0,9%); come pure, leggermente negativo l'(-0,52%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.Tra i(+3,58%),(+3,17%),(+2,83%) e(+2,76%).Tra i(+8,08%),(+5,87%),(+5,68%) e(+5,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI Chicago (atteso 40 punti; preced. 37,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 46,2 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 76,84K unità)14:15: Occupati ADP (preced. 127K unità)14:30: Bilancia commerciale (preced. -78,2 Mld $).