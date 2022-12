Wall Street si avvia a chiudere l'anno peggiore dal 2008

Dow Jones

Asml Holding Nv Adr

(Teleborsa) - La Borsa americana si conferma debole nell'ultimo giorno di contrattazioni del 2022 e si avvia a chiudere l'anno peggiore dal 2008, il primo negativo, dopo tre consecutivi in rialzo, tra la lotta all'inflazione della Fed, la guerra in Ucraina ed i timori di un'imminente recessione.Ilsegna una flessione dello 0,92%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 3.808 punti. Negativo il(-1,22%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-1,02%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.Tentenna, che cede l'1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,04%., con un aumento dello 0,70%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,48%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,51%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,43%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,15%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI Chicago (atteso 40 punti; preced. 37,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 46,2 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 76,84K unità)14:15: Occupati ADP (preced. 127K unità)14:30: Bilancia commerciale (preced. -78,2 Mld $).