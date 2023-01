Brasile, i mercati accolgono negativamente la nuova presidenza Lula

(Teleborsa) - Lanella seduta odierna, che rappresenta il primo giorno lavorativo del governo del neo presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, i cui. Lula, che ha sconfitto l'ex leader di estrema destra Jair Bolsonaro, ha promesso un drastico cambiamento di rotta per salvare una nazione afflitta da fame, povertà e razzismo. Il, il principale indice della borsa brasiliana, mostra un calo di quasi il 3%.Nella giornata odierna, il presidente ha incaricato i ministri diadottate dalla precedente amministrazione, compresi gli studi per vendere la compagnia petrolifera Petrobras, la società postale e la società di radiodiffusione statale.Tra i titoli sotto osservazione c'è quello della compagnia petrolifera, che mostra una diminuzione di circa il 6%. Domenica Lula ha firmato un decreto che estende per 60 giorni l'esenzione per i carburanti dalle tasse federali, una misura approvata dal suo predecessore e volta ad abbassarne il costo. Venerdì il CEO entrante di Petrobras ha dichiarato di voler, ma ha affermato che gli investitori non devono preoccuparsi.