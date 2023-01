Borse asiatiche inaugurano l'anno in rialzo. Tokyo ancora chiusa per festività

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

(Teleborsa) -, galvanizzate dall'ottimismo palesato ieri dai mercati europei, sebbene persistano incertezze relative ad una recessione in questi primi mesi del 2023 ed alla risalita dei casi Covid in Cina.E' rimasta chiusa per festività la, che riaprirà regolarmente domani, mentre si muove in leggero ribassocon una limatura delli 0,29%.Buona guornatra per le borse cinesi confortate anche dal dato del PMI manifatturiero migliore delle attese. Shanghai guadagna lo 0,91% etermina la giornata in crescita dell'1%. Bene anche Taiwan (+0,6%).Consolida i livelli della vigilia(+0,09%); in ribasso(-1,25%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, effervescente(+2,09%), mentre Singapore cede lo 0,23% e Bangkok sale dello 0,59%. Contrastate anche Jakarta )+0,56%))e Kuala Lumpur (-1,21%).Risultato negativo per l', con una flessione dello 0,79%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,31%. La giornata del 2 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,05%.