Piazza Affari in rialzo con l'Europa, bene banche e utilities

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

Telecom Italia

Hera

Enel

Tenaris

Leonardo

Saipem

Prysmian

Datalogic

Juventus

Wiit

IREN

Luve

Carel Industries

Sanlorenzo

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, mentre i, dopo la diffusione di alcuni dati macroeconomici confortanti. Il rally dell'obbligazionario è sostenuto dalle aspettative che il picco dell'inflazione possa essere alle spalle dopo la flessione dei prezzi fotografata in alcuni paesi della zona euro, con la Banca centrale europea (BCE) che potrebbe quindi adottare una strategia meno aggressiva.Al calo registrato nei dati preliminari di dicembre 2022 suidi Spagna e Germania, si è aggiunto oggi anche quello della(inflazione su base annua a +5,9% a dicembre 2022 ).Le speranze sono ora che lpossa essere migliore delle attese, ma non bisogna dimenticare che si tratta di un'inflazione più moderata rispetto alle crescite a doppia cifra per il calo dei prezzi energetici e che non trova conforto nella componente "core" che viaggia al 5%.Sempre sul fronte macroeconomico, gli hanno segnalato che - a fine 2022 - nonostante i segnali di un rallentamento del declino, visto il calo solo marginale dell'attività del settore privato e al tasso più debole da luglio, l'è rimasta ancorata in zona contrazione.A Piazza Affari spiccano le, con possibili impatti dalla diminuzione del prezzo del gas e dal repricing dell'obbligazionario, e le, con Scope Ratings che afferma che la redditività delle banche europee nel 2023 finirà su livelli simili al 2022, pur con driver di crescita molto diversi.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,52%. L', in aumento (+0,79%), raggiunge 1.855,1 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 74,18 dollari per barile, con un ribasso del 3,57%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +207 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,34%.in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,62%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,5%, e svettache segna un importante progresso dell'1,67%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,31% sul, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 26.821 punti.Buona la prestazione del(+0,95%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,66%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,81%),(+4,75%),(+3,28%) e(+3,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,79%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,67%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,21%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,40%),(+3,50%),(+3,10%) e(+2,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,50%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,32%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,21%.