Risultato positivo per Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l'L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,67%. L'continua gli scambi a 1.858,3 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,90%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 4,73%, scendendo fino a 73,29 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +200 punti base, con un calo di 8 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,28%.effervescente, con un progresso del 2,18%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,41%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,30%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,74%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 26.924 punti.Buona la prestazione del(+1,03%); con analoga direzione, in rialzo il(+0,9%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,4 miliardi di euro, con un incremento di ben 329,8 milioni di euro, pari al 15,97%, rispetto ai precedenti 2,07 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,74 miliardi.A fronte dei 442 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 203 azioni. In lettera invece 103 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 136 stocks.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,86%.Ben impostata, che mostra un incremento del 3,77%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,75%.In luce, con un ampio progresso del 3,74%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,05%.scende del 3,05%.Calo deciso per, che segna un -2,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,84%.di Milano,(+6,30%),(+4,35%),(+3,87%) e(+3,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,24%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,81%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,00%.