Seduta positiva a New York in attesa dei verbali della FED

GE HealthCare

GE

Moderna

Salesforce

Tesla

Apple

Microsoft

Wells Fargo

Target

Bank of America

Merck

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che è rivolta alla, il braccio operativo della Federal Reserve, che saranno diffuse stasera alle 20 ora italiana. I verbali dovrebbero far luce su quanto i funzionari della FED sentano lase l'inflazione - come molti si aspettano - continua il suo percorso discendente quest'anno.Sullo sfondo rimangono i problemi della politica statunitense, con, dopo non essere riuscita a eleggere uno speaker per la prima volta in 100 anni. Kevin McCarthy ha fallito in tre votazioni separate il tentativo di assicurarsi il sostegno della maggioranza, in quanto una ventina di Repubblicani più radicali lo considerano troppo mainstream.Sul sono crollate le, dopo i piccoli aumenti delle scorse settimane. A incidere sono stati il nuovo balzo dei tassi e il fatto che la fine dell'anno è in genere un periodo più debole per il mercato immobiliare. Gli investitori valutano anche l', un report nazionale che valuta lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense. In calendario anche lo, l'indicatore che misura l'andamento delle offerte di lavoro.Tra i titoli sotto osservazione ci sono(chea Wall Street dopo aver completato lo spin-off da),(che ha siglato un accordo perla giapponese OriCiro Genomics per 85 milioni di dollari),(che ha annunciato uncon il taglio del 10% dell'attuale forza lavoro e selezionate dismissioni immobiliari e riduzioni di spazi per uffici) e Alibaba (la controllata Ant Group ha ricevuto il permesso dalle autorità di regolamentazione per raccogliere capitali).Attesa anche per i movimenti di(dopo ilper le consegne inferiori alle attese nel quarto trimestre 2022) e(dopo che la sua è scesa al di sotto dei 2 trilioni di dollari).Diversi titoli sono poi impattati dalla revisione delleha ricevuto un downgrade da UBS a "neutral" da "buy", in quanto la crescita di Azure potrebbe subire una decelerazione,è passato a "equal weight" da "overweight" su, dicendo che i consumatori dovranno prendere decisioni difficili nel 2023, mentreha cambiato il giudizio sua "buy" da "neutral", grazie al costante rialzo dei ricavi e i sostanziali progressi che ha compiuto rafforzando la posizione del suo farmaco antitumorale Keytruda.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 33.301 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,77%. Sale il(+0,83%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,57%).