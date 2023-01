Velivoli elettrici, Stellantis sfida Tesla: alleanza con Archer

(Teleborsa) -estendono in modo significativo la loro partnership unendo le forze per produrre, il velivolo elettrico di punta dia decollo e atterraggio verticale (eVTOL)nella realizzazione dell'impianto di produzione annunciato di recente dall'azienda stessa a Covington, in Georgia, in cui le società prevedono di iniziare a produrre il velivolo Midnight nel 2024. "Midnight - spiega una nota -Con un'autonomia di 100 miglia (161 km), Midnight è ottimizzato per viaggi back-to-back di breve distanza intorno alle 20 miglia (32 km), con un tempo di ricarica di circa 10 minuti". "Negli ultimi due anni abbiamo lavorato a stretto contatto con Archer e sono rimasto sempre positivamente impressionato dall'ingegno e dall'impegno incrollabile nei confronti dei risultati", ha dichiarato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. "Approfondendo la nostra partnership con Archer come investitore strategico e con piani di crescita della nostra partecipazione azionaria, dimostriamo come Stellantis stia superando i limiti per fornire una libertà di mobilità sostenibile, che non si limiti alla strada, ma arrivi fino al cielo. Sostenere Archer con la nostra esperienza produttiva è un altro esempio di come Stellantis guiderà il modo in cui il mondo si muove".Questa partnership. "Archer porta il suo team internazionale di esperti in eVTOL, propulsione elettrica e certificazione, mentre Stellantis apporterà alla partnership tecnologie e competenze avanzate nell'ambito della produzione, oltre mettere a disposizione personale esperto e capitali". L'unione è destinata a consentire una rapida ascesa della produzione del velivolo per soddisfare i piani di commercializzazione di Archer, permettendo al contempo alla stessa Archer di rafforzare il proprio percorso verso la commercializzazione, aiutandola a ridurre la spesa di centinaia di milioni di dollari durante la fase di avvio della produzione. L'obiettivo per Stellantis è quello di produrre in seriesulla base di un contratto in esclusiva. "Il continuo riconoscimento da parte di Stellantis dei progressi di Archer verso la commercializzazione, e l'impiego attuale di importanti risorse per costruire con noi il velivolo Midnight, pone Archer in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza", afferma Adam Goldstein, fondatore e Ceo di Archer. "Le nostre due aziende stanno compiendo insieme questi passi importanti per realizzare l'opportunità unica di ridefinire il trasporto urbano per un'intera generazione."Stellantis "fornirà fino a 150 milioni di dollari di capitale azionario per un potenziale utilizzo a discrezione di Archer nel 2023 e nel 2024, a condizione che vengano raggiunti determinati traguardi aziendali che Archer prevede di conseguire nel 2023". Lo annuncia il gruppo che ha reso noto oggi un potenziamento della partnership con Archer per lain particolare il Midnight. "Stellantis intende inoltre aumentare la propria partecipazione strategica mediante futuri acquisti di azioni di Archer sul mercato aperto. Queste azioni, unitamente agli altri elementi di questa partnership, consentiranno a Stellantis di diventare un investitore di riferimento a lungo termine in Archer.Per noi è tutto sulla libertà della mobilità pulita, sicura e sostenibile". Lo afferma l'amministratore delegato di Stellantis,"Abbiamo un profondo rispetto per Tesla, è molto competitiva. Abbiamo raggiunto un livello di sofisticatezza che ci consente di sfidare altre case, inclusa Tesla. La nostra tecnologia è pronta, vogliamo competere" e "competeremo con Tesla": "cercheremo di batterla" anche se "non sarà facile prosegue Tavares che aggiunge. "Siamo nel racing mode".