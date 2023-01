Wall Streetin lieve rialzo in attesa della FED

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 33.354 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.867 punti.Sale il(+0,87%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,83%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i(+3,95%),(+3,80%),(+3,54%) e(+3,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,62%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,46%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,41%),(+10,28%),(+8,64%) e(+7,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,62%.scende del 2,63%.Calo deciso per, che segna un -2,3%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,92%.