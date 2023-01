Borse europee contrastate dopo rally inizio anno. Piazza Affari stabile

ING

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

CNH Industrial

Interpump

Inwit

Hera

Amplifon

Prysmian

DiaSorin

Saras

Piaggio

Caltagirone SpA

Credem

Seco

Sesa

Alerion Clean Power

Luve

(Teleborsa) -. Gli investitori, dopo il rally degli scorsi giorni, hanno tirato il fiato, trovandosi anche a valutare le considerazioni emerse ieri sera dai, che si è dimostrata preoccupata di eventuali "interpretazioni errate" da parte dei mercati su un suo minor impegno nel contrasto all'inflazione. Nell'ultima parte della seduta, oltre all'apertura stonata di Wall Street, gli operatori si sono trovati a valutare la notizia che ilin Ucraina durante il Natale ortodosso, in seguito a un appello del capo della Chiesa ortodossa russa, compiendo un passo che l'Ucraina aveva precedentemente definito una cinica trappola.Sul fronte macroeconomico, i dati preliminari dell'Istat hanno mostrato che a dicembre 2022marginalmente all'11,6% su base annua dall'11,8% di novembre, in linea con le aspettative. La moderazione è inferiore rispetto al calo più pronunciato visto negli ultimi giorni sia in Francia che in Germania."Nel complesso, i dati odierni suggeriscono che il- ha commentato Paolo Pizzoli, Senior Economist di- Il ritmo del calo dell'inflazione dipenderà dal bilanciamento tra la componente energetica e quella di fondo. Riteniamo che la seconda abbia ancora spazio per ulteriori aumenti: il pass-through dell'energia non sembra ancora terminato e gli aumenti salariali, finora scarsamente percepibili, potrebbero diventare più visibili nel corso del 2023".Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,75%. Perde terreno l', che scambia a 1.831 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,36%. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,67%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +202 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,33%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,38%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,76%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,22%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.833 punti, mentre, al contrario, in forte aumento il, che con il suo +1,65% termina a quota 26.924 punti.Sulla parità il(-0,15%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,37%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,4 miliardi di euro, con un incremento del 15,97%, rispetto ai precedenti 2,07 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,74 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 2,91%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,54%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,16%.avanza dell'1,05%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,70%.scende del 2,34%.Calo deciso per, che segna un -2,04%.Tra i(+2,73%),(+2,58%),(+2,25%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,17%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,15%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,09%.