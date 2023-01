Mercati europei cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, in attesa della partenza di Wall Street che si prevede prudente visto l'andamento contrastato evidenziato dai derivati statunitensi. Le minute dell'ultima riunione della banca centrale americana hanno confermato la politica aggressiva sui tassi, escludendo tagli per il 2023.In quest'ottica fari puntati sul: sono in calendario oggi i numeri sul settore privato a cui seguirà quello generale, uno dei dati presi in considerazione dalla Fedeal Reserve per definire la propria strategia di politica monetaria. Intanto dal fronte macroeconomico, sono giunte indicazioni sopra le stime dalrelativo al settore dei servizi e dal dato che misura la fiducia dei consumatori giapponesi . Buone nuove anche dalla, dove l'avanzo della bilancia commerciale è cresciuto più del consenso. Sul versante, i prezzi alla produzione di Eurolandia sono calati, nel mese di novembre, così come l' inflazione italiana ha registrato un rallentamento a dicembre, nella stima preliminare rilasciata dall'Istat.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,061. Lieve calo dell', che scende a 1.846,3 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,02%), che raggiunge 74,31 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +200 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,27%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,47%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.886 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.950 punti.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,56%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,31%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,09%.Composta, che cresce di un modesto +0,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,91%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,64%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,41%.Tentenna, che cede l'1,35%.di Milano,(+2,73%),(+2,09%),(+2,09%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,51%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,47%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,37%.Tra i dati02:45: PMI servizi Caixin (preced. 46,7 punti)08:00: Bilancia commerciale (atteso 7,5 Mld Euro; preced. 6,9 Mld Euro)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,9%; preced. -3%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 27,5%; preced. 30,5%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%).