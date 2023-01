Positiva la giornata per la Borsa di Milano, allineata ai mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. A New York, nel frattempo, i mercati confermano una performance brillante, con l', che schizza dell'1,83%.Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,95%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,63%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 74,59 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +199 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,20%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,20%, in luce, con un ampio progresso dello 0,87%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,47%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.180 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 27.248 punti.Guadagni frazionali per il(+0,62%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,61%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,62 miliardi di euro, in rialzo del 4,89% rispetto ai precedenti 1,54 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.Su 412 titoli trattati a Piazza Affari, 103 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 171. Invariate le rimanenti 138 azioni.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 6,22%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,72%.avanza del 2,61%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,50%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,55%.di Milano,(+2,54%),(+2,53%),(+2,34%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,36%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,27%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%.