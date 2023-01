Circle, commessa da 210 mila euro in terminal del Nord Italia

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, è stata selezionata da unper supportare il processo di automazione e digitalizzazione.La, il cui valore, prevede l'implementazione di un progetto completo delle componenti hardware specialistiche, il software Milos TOS comprensivo dei Servizi Federativi per la gestione delle procedure di controllo degli accessi al varco dei container e delle Unità di Trasporto Intermodale, nonché le componenti di interoperabilità con i porti di riferimento.: tre parole che il mercato riconosce sempre più spesso e in maniera particolare in questo momento di fortissima attenzione alla logistica e ai porti, che sono due dei capisaldi del nostro piano Connect 4 Agile Growth - commenta il- e che crediamo sarà ancora più focale con Next Generation EU e il PNRR, che giungono al loro momento culmine nel corso del 2023".