Guadagni alla Borsa di New York su ottimismo Cina e rialzo dei tassi

(Teleborsa) -sull'ottimismo per la, mentre i segnali di un mercato del lavoro in raffreddamento hanno rafforzato le scommesse su un. Il rapporto ufficiale sul mercato del lavoro, uscito venerdì scorso, ha infatti mostrato che i libri paga non agricoli sono stati leggermente superiori alle aspettative, ma i salari sono aumentati a un ritmo più lento del previsto. Inoltre, c'è stata la prima contrazione dell'attività del settore dei servizi negli Stati Uniti in più di 2 anni e mezzo.L'agenda macroeconomica odierna è priva di dati significativi, ma gli investitori guardano già alla diffusione - prevista per- dell', che influirà sull'entità del prossimo aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve. Il dato annuale è visto in aumento del 6,5%, in calo rispetto al 7,1% del mese precedente, con la lettura mensile che dovrebbe attestarsi al +0,1%, uguale al mese precedente.Questo ottimismo non è però condiviso da tutti gli analisti. Secondo, ledi quanto molti pessimisti si aspettano, con lo spettro della recessione che probabilmente aggraverà il loro più grande crollo annuale dalla crisi finanziaria globale.si aspetta invece che la, le modifiche alle politiche fiscali aziendali statunitensi e la probabilità di recessione offuschino l'impatto positivo della riapertura economica della Cina.Tra ici sono:(una delle più grandi banche d'affari del mondo), che si appresta ad attuare una delle più grandi riduzioni della forza lavoro della sua storia;(rivenditore canadese di abbigliamento sportivo), che ha abbassato la guidance su ricavi e utili per il quarto trimestre;(società statunitense che fornisce soluzioni intelligenti per il settore assicurativo), che ha siglato un accordo definitivo per essere acquisita da Vista Equity Partners;(multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese), che ha siglato un accordo per l'acquisizione della statunitensePer quanto riguarda le, Piper Sandler è passato a overweight da neutral su, Bank of America ha migliorato il giudizio sudi due notch a buy,è valutata positivamente da Citi (neutral da sell) e Bank of America (top pick per il 2023), Jefferies ha evidenziato i primi tre titoli Internet da possedere nel 2023 ().Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,27% a 33.723 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.912 punti. Sale il(+0,92%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,61%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1%; preced. 0,6%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,69 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,5%; preced. 7,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 204K unità).