Sabaf ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

l'azienda produttrice di componenti per apparecchi domestici per la cottura a gas

(Teleborsa) -, in esecuzione della delibera assembleare del 28 aprile 2022 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2022, ha comunicatoIl Piano di Buyback verrà implementato al servizio di operazioni straordinarie come previsto dalla suddetta delibera assembleare.Gli atti di acquisto saranno effettuati, anche in parte e/o in via frazionata, per une, in ogni caso,(pari allo 0,867% del capitale sociale). Inoltre il numero di azioni da acquistare giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero negoziato, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti ogni data di acquisto.Glisarannonellae si prevede cheSabaf ha conferito mandato a Equita SIM per coordinare e dare esecuzione al Piano di Buyback e prendere le decisioni di negoziazione relative al programma, con discrezionalità e in piena indipendenza.Il programma potrà essere eseguito anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà essere modificata o revocata in qualunque momento e contestualmente comunicata al mercato.Al 9 gennaio 2023 Sabaf detiene in portafoglio 214.863 azioni proprie, pari all'1,863% del capitale sociale e le società controllate non detengono azioni del Gruppo.In Borsa, oggi, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,46%.