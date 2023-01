Sesa acquisisce Amaeco per crescere nelle soluzioni digitali per la sostenibilità

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha siglato un, con l'obiettivo di consolidare le proprie competenze di digitalizzazione e sostenibilità a supporto delle esigenze di evoluzione digitale del Made in Italy.La società, con sede a Fiorano Modenese (MO) e un organico di circa 15 risorse umane, opera nello sviluppo e progettazione diattraverso soluzioni software proprietarie con focus sul mercato enterprise e ricavi attesi nell'anno 2023 pari a circa 1,5 milioni di euro e un EBITDA margin di circa il 20%.La partnership è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal gruppo (), con la previsione di meccanismi di Earn Out legati alla generazione di valore prospettica e il coinvolgimento nel capitale del Managing Partner e fondatore di Amaeco Giorgio Amadessi.Si tratta dellaper Sesa, dopo le 18 del 2022 (che hanno generato 160 milioni di euro di ricavi, con un EBITDA margin del 15% e l'ingresso di 550 persone) e le 15 del 2021, portando il track record di M&A nel periodo 2015-2022 a 55 operazioni."L'ingresso di Amaeco nel gruppo ci arricchisce di competenze in un'area cruciale per l'evoluzione digitale delle imprese come quella delle tecnologie per l’efficientamento energetico, nella convinzione che l'attuale scenario macroeconomico di incertezza possa essere superato grazie a progressivi investimenti digitali, alla luce della forte convergenza di sostenibilità e digitalizzazione", ha dichiaratodi Sesa.