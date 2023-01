Wall Street positiva. Powell non si sbilancia sui tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in cauto rialzo la borsa di Wall Street nel giorno in cui il, intervenendo ad un evento in Svezia non ha dato indicazioni sul futuro percorso dei tassi di interesse negli Stati Uniti d'America. Delusi dunque gli investitori che nelle parole del banchiere non hanno trovato indicazioni per valutare le prossime mosse della banca centrale americana, in materia di politica monetaria.Powell, parlando a un simposio della Riksbank svedese, ha sottolineato l'importanza della stabilità dei prezzi e la necessità di continuare a lavorare per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Dopo i dati sul mercato del lavoro americano, pubblicati la scorsa settimana, i mercati si aspettavano di capire la fondatezza, o meno, delle aspettative su una Fed meno aggressiva sui tassi di interesse.C'è attesa ora per lastatunitensi di dicembre che darà importanti indicazioni sul trend dell’inflazione negli Stati Uniti, fornendo anche qualche segnale sulle possibili prossime mosse della banca centrale a stelle e strisce.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un timido guadagno dello 0,21%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.904 punti. Guadagni frazionali per il(+0,37%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,27%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.Al top tra i(+1,11%),(+1,03%),(+0,89%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,25%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,89%),(+3,19%),(+3,14%) e(+2,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,60%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,04%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,57%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,53%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1%; preced. 0,6%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,69 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,5%; preced. 7,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 204K unità).