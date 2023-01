Grifal, nuovo sito produttivo in Portogallo tramite joint venture

Grifal

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, ha annunciato ladell'innovativo cartone ondulato a marchio cArtù, grazie all'accordo stretto tra il gruppo italiano e il gruppo industriale José Neves, con sede a Ponte Guimares vicino a Porto.I due gruppi opereranno con. La gestione operativa, commerciale ed il supporto amministrativo saranno assicurati dal gruppo José Neves, mentre Grifal, attraverso la controllata Tieng, fornirà le linee di ondulazione e il know-how per la produzione di cArtù.effettuate dalla newco."L'intesa tra due realtà lontane ma simili in termini di storia, reputazione e competenze, presenti nel cuore dell'Europa e che credono nel valore dell'innovazione sostenibile è la base di questa partnership che durerà a lungo generando", ha commentatodi Grifal."Sarà il terzo sito produttivo di cArtù, dopo quelli già realizzati in Italia e in Romania e un", ha aggiunto.