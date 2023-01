LVMH, Pietro Beccari nominato Chairman e CEO di Louis Vuitton

LVMH

(Teleborsa) - Il colosso francese del lussoha comunicato che. "Pietro Beccari ha svolto un lavoro eccezionale in Christian Dior negli ultimi cinque anni. La sua leadership ha accelerato l'appeal e il successo di questa iconica Maison - ha commentato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH - Sono sicuro che Pietro porterà Louis Vuitton al prossimo livello di successo e desiderabilità".Beccari ha iniziato la sua carriera nelpresso Benckiser in Italia e Parmalat negli Stati Uniti, per poi passare nelpresso Henkel in Germania, dove è stato Corporate Vice-President per Haircare. Nel 2006 è entrato a far parte di LVMH come vicepresidente esecutivo marketing e comunicazione per Louis Vuitton prima di diventare presidente e amministratore delegato dinel 2012. Da febbraio 2018 è presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture. È anche membro del Comitato Esecutivo di LVMH.Quella di Beccari non è l'unica nomina comunicata dal gruppo:, Executive Vice President di Louis Vuitton dal 2013 con la responsabilità di supervisionare tutte le attività relative ai prodotti, succede a Pietro Beccari e diventa presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture., vicepresidente esecutivo di Christian Dior Couture responsabile delle attività commerciali, viene nominato Managing Director., presidente e amministratore delegato della Divisione Orologi e Gioielli, ora supervisionerà anche Tiffany e Repossi, che entrano a far parte della Divisione Orologi e Gioielli del Gruppo LVMH.