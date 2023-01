A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,80%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.970 punti. In netto miglioramento il(+1,76%); con analoga direzione, sale l'(+1,36%).Le attese del mercato sono puntate sul nuovo dato relativo all'inflazione USA che verrà diffuso oggi, dal quale si cercherà di capire con quale intensità la Fed proseguirà il suo cammino di rialzo dei tassi.del Dow Jones,(+3,02%),(+2,59%),(+2,11%) e(+1,97%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,84%.Calo deciso per, che segna un -1,72%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%.Al top tra i, si posizionano(+10,29%),(+7,24%),(+6,66%) e(+5,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,26%.Scende, con un ribasso del 4,20%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,5%; preced. 7,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 204K unità)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 60 punti; preced. 59,7 punti)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 7,4%).