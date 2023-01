Giornata all'insegna degli acquisti per i Listini europei

Intermonte

(Teleborsa) - Dopo una turbolenza momentanea subito dopo la diffusione del dato chiave sull'inflazione statunitense, lesi sono riassestate sui livelli precedenti per poi, complice il miglioramento contemporaneo di Wall Street. "L'inflazione USA di dicembre è risultata in linea con le attese nella parte generale e core, supportando la possibilità che la FED a febbraio possa decelerare ulteriormente il ritmo di rialzo tassi da 50 a 25pb", ha commentato Antonio Cesarano, Chief Global Strategist diLa migliore del FTSE MIB è, su cui continuano gli acquisti dopo che ieri ha annunciato un accordo per la(gruppo FS Italiane). "L'importo rappresenta il 2% del fatturato annuo della divisione, ma rappresenta un'ulteriore conferma della validità dei prodotti elettrici", commenta, mentre Bestinver parla di una notizia "positiva e non scontata".crede invece che il gruppo "abbia spazio per espandersi ulteriormente nel segmento degli autobus elettrici"., dopo una Underperform da Neutral di Exane Bnp Paribas (target price a 8,30 euro) e il taglio del prezzo obiettivo a 11,55 da 12,15 euro di Deutsche Bank., nonostante UBS abbiada Neutral a Sell, alzando comunque il prezzo obiettivo da 14,70 a 15,50 euro. Gli analisti hanno sottolineato che le azioni si sono apprezzate del 24% negli ultimi tre mesi, sovra-performando il settore assicurativo di quasi 5 punti percentuali.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,081. L'continua gli scambi a 1.891,9 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,82%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,66%), raggiunge 78,69 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +185 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,98%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,74%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,07%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,73%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 27.656 punti.Sulla parità il(+0,11%); poco sotto la parità il(-0,23%).A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,14 miliardi di euro, con un incremento di ben 453,4 milioni di euro, pari al 26,96% rispetto ai precedenti 1,68 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,65 miliardi di azioni.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,36%.In luce, con un ampio progresso dell'1,99%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,75%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,54%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,98%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,89%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 1,00%.Tra i(+6,81%),(+4,39%),(+2,50%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,16%.scende del 3,04%.