Wall Street poco mossa dopo dato inflazione senza sorprese

(Teleborsa) -è poco mossa dopo che una, aumentando le speranze che la Federal Reserve adotterà un approccio meno aggressivo alla sua prossima riunione di politica monetaria. L'indice dei prezzi al consumo per il mese di dicembre 2022 è sceso dello 0,1% su base mensile e aumentato del 6,5% su base annua (minor incremento dall'ottobre 2021). Restando in campo macroeconomico, sono scese leggermente le nuove, contro attese per un incremento settimanale."La lettura odierna dell'inflazione èe indica che il picco è probabile nello specchietto retrovisore - hanno scritto gli analisti di- Anche se non siamo ancora fuori pericolo perché è ancora ben al di sopra del tasso obiettivo della FED, e la FED è rimasta irremovibile sul fatto che manterrà i tassi alti per riportare l'inflazione a livelli normali".Intanto, il presidente della Federal Reserve Bank di Filadelfia,, ha affermato che la banca centrale dovrebbe alzare i tassi di interesse con, mentre si avvicina al punto finale della sua aggressiva campagna di inasprimento.Sul fronte degli, il consiglio di amministrazione diha nominato l'amministratore indipendente Mark G. Parker come nuovo presidente.prevede che i ricavi totali e gli utili del quarto trimestre 2022 aumenteranno di più rispetto alla sua stima precedente.ha mancato le aspettative sugli utili per l'ultimo trimestre e ha ridotto in modo significativo le prospettive di vendita.Per quanto riguarda leha ricevuto unda parte di Jefferies, secondo cui il lancio della sua offerta basata sulla pubblicità e la repressione della condivisione di password spingeranno le entrate e l'EBTIDA al di sopra delle stime.UBS ha tagliato il giudizio su, citando la debolezza in Cina e i consumatori che cercano spirits invece che birra. Jefferies è passata asu, affermando che le stime di consensus non tengono conto del rallentamento del mercato pubblicitario.ha ricevuto un downgrade da Jefferies, che è passatae ha affermato di aspettarsi che i margini di crescita scendano al di sotto delle aspettative nei prossimi due anni., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.937 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.965 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,17%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(-0,12%).