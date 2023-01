Wall Street resta al palo dopo le trimestrali delle grandi banche

JPMorgan

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare importanti indicazioni sull'andamento dell'economia dalle, i primi a comunicare i risultati nella stagione delle trimestrali. In particolare, ha preoccupato l'avvertimento di, secondo cui c'è stato un "modesto deterioramento delle prospettive macroeconomiche della società, che ora riflette una".ha registrato utili sopra le attese, con l'aumento dei tassi di interesse che trascina il margine di interesse netto (NII).ha segnalato utili trimestrali in crescita grazie alla forte attività di trading.ha comunicato utili trimestrali in calo del 50% e un aumento degli accantonamenti. Citigroup ha registrato utili trimestrali in calo, mentre è stato in controtendenza il trading (soprattutto nel reddito fisso)., il più grande gestore di fondi al mondo, ha comunicato profitti in calo nel quarto trimestre del 2022, mentre gli asset under management () si sono attestati a 8,59 trilioni di dollari.Sul fronte macroeconomico, si sono mossi in maniera contrastata iUSA a dicembre 2022. È invece migliorato l'indice delladell'Università del Michigan, che effettua ogni mese un'indagine riguardante le condizioni finanziarie e l'atteggiamento delle famiglie nei confronti dell'economia., con ilche si attesta a 34.198 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.979 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,06%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(-0,05%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,60%),(+0,93%),(+0,78%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,91%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,81%),(+4,02%),(+3,87%) e(+2,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.Calo deciso per, che segna un -2,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,44%.