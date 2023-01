Euronext, passi avanti nel clearing. Risolve accordo con cassa di compensazione LSEG

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha confermato cheEuronext è prevista per il terzo trimestre del 2024. Acquisita nell'ambito del passaggio di Borsa Italiana a Euronext, Euronext Clearing (ex Cassa di Compensazione e Garanzia italiana) è unaA novembre 2021, Euronext ha annunciato la sua ambizione di internalizzare l'attività di compensazione per cash e derivati, oggi gestita da fornitori terzi. Di conseguenza Euronext Clearing diventerà la stanza di compensazione (CCP) di Euronext preferita"In combinazione con il successo della migrazione del Core Data Center a Bergamo nel giugno 2022 e la migrazione pianificata dei mercati dei capitali di Borsa Italiana a Optiq nel 2023, l'espansione delle nostre attività di compensazione è un passo importante verso il delivery del nostro piano strategico "Growth for Impact 2024" - ha commentato il- Ciò contribuirà in modo significativo alpreviste per il 2024 da 100 milioni di euro relative all'acquisizione di Borsa Italiana"."Euronext si è profondamente trasformata negli ultimi cinque anni e si trova in una- ha aggiunto - Euronext è ora la principale sede di quotazione e il più grande pool di liquidità in Europa, grazie alla sua piattaforma di trading unica. L'espansione di Euronext Clearing ai mercati Euronext è un'altra significativa pietra miliare di trasformazione, che consente a Euronext di gestire l'intera catena del valore commerciale e diventare un attore importante nello spazio post-negoziazione".Come annunciato il 9 novembre 2021, Euronext conferma la prima fase dell'espansione di Euronext Clearing con il previsto posizionamento di Euronext Clearing come CCP di Euronext preferita per i suoi mercati azionari cash entro la fine delEuronext conferma che prevede di migrare i mercati dei derivati finanziari quotati e delle materie prime di Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles, Euronext Lisbona, Oslo Bors ed Euronext Parigi da LCH SA (controllata dal) a Euronext Clearing entro il terzo trimestre del 2024. Euronext Clearing sta già lavorando sui derivati quotati di Euronext Milan.In data 16 gennaio 2023, Euronext ha notificato a LCH SA ladi derivati in Europa. Euronext pagherà una commissione di risoluzione di circa 36,03 milioni di euro a LCH SA. Tale importo è incluso nei 150 milioni di euro di costi di implementazione relativi alla strategia "Growth for Impact 2024" annunciata a novembre 2021.LCH Group ha ora l'di Euronext in LCH SA. La cessazione dell'accordo non ha alcun impatto sull'accordo di compensazione in essere tra MTS e LCH SA né sull'accordo in essere relativo al collegamento di interoperabilità sui titoli di stato italiani tra Euronext Clearing e LCH SA.