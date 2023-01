Leggero rialzo per le Borse europee in seduta senza spunti

Banco BPM

(Teleborsa) -, complice la chiusura di Wall Street per la festività di Martin Luther King Day. Gli investitori attendono ledi alcune multinazionali nei prossimi giorni, mentre guardano a Davos per indicazioni sull'andamento dell'economia che possono emergere dagli incontri al summit del. Intanto, Moody's ha affermato che la prospettiva sui rating sovrani per l'Eurozona è negativa, sottolineando che "la crisi dell'energia, i crescenti tassi di interesse e il rallentamento della crescita globale porteranno a una lieve recessione".di, mentre è arrivata la comunicazione che Norges Bank ha una partecipazione del 3,32%.per, dopo l'annuncio delle dimissioni dell'AD di, Arnaud de Puyfontaine, dal CdA con effetto immediato. La scelta di Vivendi "potrebbe essere interpretata come un modo per Vivendi di essere libera di presentare un piano diverso da quello del board" e "il fatto che Vivendi non sia più direttamente rappresentata in CdA potrebbe ridurre il conflitto di interesse", scrive, dopo i recenti rialzi, nella giornata in cuiha riavviato la copertura con giudizio "neutral" e ha sottolineato che "l'M&A per la banca è l'obiettivo finale, ma non è un catalizzatore imminente".anche, conche ha avviato la copertura sul titolo con rating "equal weight" e target price a 7 euro.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,082. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 78,8 dollari per barile, con un calo dell'1,32%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +187 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,01%.composta, che cresce di un modesto +0,31%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,28%.Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,46%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 27.913 punti.Poco sopra la parità il(+0,5%); sulla stessa linea, positivo il(+1,25%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,98 miliardi di euro, in ribasso (-9,57%), rispetto ai precedenti 2,19 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,21%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,33%.In luce, con un ampio progresso del 2,66%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,2%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,32%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,12%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Tentenna, che cede lo 0,80%.del FTSE MidCap,(+4,51%),(+3,61%),(+3,50%) e(+3,06%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,92%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,41%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,40%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,37%.