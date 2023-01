Wall Street debole con le trimestrali

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Prosegue al ribasso la borda di Wall Street in una sessione caratterizzata dalle trimestrali. Sul sentiment degli investitori pesa la delusione dovuta al rallentamento dell'economia cinese , cresciuta nel 2022, ma al ritmo più lento degli ultimi 40 anni.Prosegue intanto laamericane iniziata venerdì 13 gennaio, con gli addetti ai lavori che cercano di capire quanto l'incognita recessione potrà pesare sugli utili delle aziende. A tal propositoha annunciato risultati trimestrali inferiori alle previsioni., invece, ha riportato utili e un fatturato migliori delle attese , anche se gli accantonamenti per eventuali perdite sui crediti, sono aumentati rispetto all’anno precedente.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dell'1,05%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.997 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,2%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(-0,06%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i(+2,01%),(+1,38%),(+1,03%) e(+0,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,69%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,11%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,06%.(+6,34%),(+4,64%),(+4,23%) e(+3,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,22%.In perdita, che scende del 5,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,28%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,60%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Empire State Index (atteso -8,7 punti; preced. -11,2 punti)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,8%; preced. 7,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,5%).