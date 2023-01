Wall Street prudente. Occhi su trimestrali

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa anticipata dall'andamento debole dei future sugli indici statunitensi. Sul sentiment degli investitori pesa la delusione dovuta al rallentamento dell'economia cinese , cresciuta nel 2022, ma al ritmo più lento degli ultimi 40 anni.Prosegue intanto laamericane iniziata venerdì 13 gennaio. Gli investitori dai vari bilanci cercano di capire quanto l'incognita recessione potrà pesare sugli utili delle aziende. A tal propositoha annunciato risultati trimestrali inferiori alle previsioni., invece, ha riportato utili e un fatturato migliori delle attese , anche se gli accantonamenti per eventuali perdite sui crediti, sono aumentati rispetto all’anno precedente.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a -0,15%; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.001 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,03%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,04%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesTutti isono sotto la parità.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Empire State Index (atteso -8,7 punti; preced. -11,2 punti)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,8%; preced. 7,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,5%).